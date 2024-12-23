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Сорочкин Павел Иларионович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сорочкин Павел Иларионович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
422-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.08.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
22.08.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Сорочкин Павел Иларионович
Отец - Сорочкин Иларион Аверьянов, крестьянин
Мать - Сорочкина Наталья Митрофанова
Воспр. - Дорхов Яков Косьмин, крестьянин
Воспр. - Куненкова Параскева Артемиева, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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