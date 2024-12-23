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Михеев Иосиф Никифоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Михеев Иосиф Никифоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
421-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.08.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
12.08.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 жен
Урожд. - Калиничева Наталия Васильевич
Отец - Калиничев Василий Ульянов, крестьянин-солдат
Мать - Калиничева Евдокия Никифорова
Воспр. - Михеев Иосиф Никифоров, крестьянин
Воспр. - Рябова Агафия Михайлова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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