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Гавриков Андрей Прокопиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гавриков Андрей Прокопиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
417-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.08.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин-солдат
Дата крещения
08.08.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Гаврикова Васса Андреевна
Отец - Гавриков Андрей Прокопиев, крестьянин-солдат
Мать - Гаврикова Марфа Филиппова
Воспр. - Горюнова Васса Филиппова, солдатка
Воспр. - Кирилов Артемий , крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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