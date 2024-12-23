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Климова Екатерина Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Климова Екатерина Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
412-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.07.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
25.07.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Кострюков Стефан Алексеевич
Отец - Кострюков Алексей Павлов, крестьянин-солдат
Мать - Кострюкова Васса Иванова
Воспр. - Климова Екатерина Александрова, крестьянка
Воспр. - Куненков Александр Егоров, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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