Богачова Анна Михайлова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Богачова Анна Михайлова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 411-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 01.08.1901
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Дата крещения
- 02.08.1901
- Священнослужители
- Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Богачова Ольга Васильевич
Отец - Богачов Василий Давидов, крестьянин
Мать - Богачова Анна Михайлова
Воспр. - Анисия Харитонова, крестьянка
Воспр. - Мефодин Адриан Иванов, крестьянин
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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