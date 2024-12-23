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Степаничева Ольга Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Степаничева Ольга Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
409-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.07.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
23.07.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Дорхова Параскева Яковлевна
Отец - Дорхов Яков Космин, крестьянин
Мать - Дорхова Анна Аверьянова
Воспр. - Сорокин Иларион Аверьянов, крестьянин
Воспр. - Степаничева Ольга Григорьева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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