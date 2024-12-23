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Мефодина Марфа Харитоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Мефодина Марфа Харитоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
401-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.06.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.06.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Мефодина Марфа Харитоновна
Отец - Мефодин Харитон Павлов, крестьянин
Мать - Мефодина Феодосия Никифорова
Воспр. - Козлова Анастасия Павлова, крестьянка
Воспр. - Мефодин Прокопий Михайлов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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