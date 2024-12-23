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Гуляев Константин Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляев Константин Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
400-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.06.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Лихвин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
30.06.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Гуляева Анна Петровна
Отец - Гуляев Петр Алексиев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Гуляева Мария Алексеева
Воспр. - Гуляев Константин Алексеев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Шумилина Елизавета Ипполитова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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