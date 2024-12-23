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Гуляева Анна Петровна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляева Анна Петровна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
400-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.06.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
30.06.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Гуляева Анна Петровна
Отец - Гуляев Петр Алексиев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Гуляева Мария Алексеева
Воспр. - Гуляев Константин Алексеев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Шумилина Елизавета Ипполитова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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