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Воронкина Евдокия Миронова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воронкина Евдокия Миронова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
398-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.06.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
24.06.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Воронкина Марфа Сергеевна
Отец - Воронкин Сергий Феофилактов, крестьянин
Мать - Воронкина Евдокия Миронова
Воспр. - Соболев Никита Стефанов, крестьянин
Воспр. - Щепочкина Ольга Тимофеева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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