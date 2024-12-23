Клейменова Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлейменова Анна Афанасьева

Клейменова Анна Афанасьева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Клейменова Анна Афанасьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
396-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.06.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Одоевская мещанка
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
22.06.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Куненков Андрей Яковлевич
Отец - Куненков Яков Егоров, крестьянин
Мать - Куненкова Дарья Иванова
Воспр. - Клейменова Анна Афанасьева, Одоевская мещанка (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Чухнаков Василий Прокопиев, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.