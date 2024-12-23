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Фадеев Григорий Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Фадеев Григорий Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
394-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.06.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Московский купец
Нас. Пункт приписки
г. Москва, Московская губ.
Дата крещения
10.06.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Глаголева Елизавета Федосеевна
Отец - Глаголев Феодосий Федоров, мещанин г.Богородицк Тульской губ. (г. Богородиц, Тульская губ. )
Мать - Глаголева Татьяна Агапова
Воспр. - Денисова Мария Николаева, дочь девица колежского асессора
Воспр. - Фадеев Григорий Семенов, Московский купец (г. Москва, Московская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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