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Глаголева Елизавета Федосеевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Глаголева Елизавета Федосеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
394-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.06.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
10.06.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Глаголева Елизавета Федосеевна
Отец - Глаголев Феодосий Федоров, мещанин г.Богородицк Тульской губ. (г. Богородиц, Тульская губ. )
Мать - Глаголева Татьяна Агапова
Воспр. - Денисова Мария Николаева, дочь девица колежского асессора
Воспр. - Фадеев Григорий Семенов, Московский купец (г. Москва, Московская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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