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Феодор Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Феодор Степанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
391-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.06.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Белева Тульской губ
Нас. Пункт приписки
г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ.
Дата крещения
02.06.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Мария
Отец - Феодор Степанов, мещанин г.Белева Тульской губ (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Мать - Мария Иванова
Воспр. - Никольская Мария Алексеева, вдова
Воспр. - Сизов Алексей Павлов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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