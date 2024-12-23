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Мария

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Мария
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
391-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.06.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
02.06.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Мария
Отец - Феодор Степанов, мещанин г.Белева Тульской губ (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Мать - Мария Иванова
Воспр. - Никольская Мария Алексеева, вдова
Воспр. - Сизов Алексей Павлов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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