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Кострюкова Акилина Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кострюкова Акилина Николаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
390-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.05.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
31.05.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Кострюкова Акилина Николаевна
Отец - Кострюков Николай Павлов, крестьянин
Мать - Кострюкова Мария Данилова
Воспр. - Косарев Федор Данилов, крестьянин
Воспр. - Косарева Пелагия Макарова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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