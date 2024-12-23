Семкин Митрофан Карпович
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Семкин Митрофан Карпович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 387-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 27.05.1901
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 28.05.1901
- Священнослужители
- Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Семкин Митрофан Карпович
Отец - Семкин Карп Никитин, крестьянин
Мать - Семкина Ефросинья Ефремова
Воспр. - Дремина Матрена Евдокимова, крестьянка
Воспр. - Семкин Иван Федотов, крестьянин
- Примечание / Дополнительно
- пометка 127867 08.02.1948
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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