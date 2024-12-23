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Денисов Владимир Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Денисов Владимир Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
386-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.05.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
27.05.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Денисов Владимир Николаевич
Отец - Денисов Николай Николаев, коллежский асессор
Мать - Денисова Надежда Михайлова
Воспр. - Вислоцкий Владимир Самуилов, статский советник
Воспр. - Денисова Евлампия Николаева, дочь колежского асессора девица
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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