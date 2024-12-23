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Федина Евдокия Степанова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Федина Евдокия Степанова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
382-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.05.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
12.05.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Коткова Елена Андреевна
Отец - Котков Адриан Афанасьев, крестьянин
Мать - Коткова Стефанида Федорова
Воспр. - Тютин Василий Леонова, крестьянин
Воспр. - Федина Евдокия Степанова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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