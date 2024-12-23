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Москалева Мария Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Москалева Мария Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
381-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.05.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Козельская мещанка девица
Нас. Пункт приписки
г. Козельск, Калужская губ.
Дата крещения
12.05.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Москалев Константин Никитич
Отец - Москалев Никита Васильев, Козельский мещанин (г. Козельск, Калужская губ. )
Мать - Москалева Аграфена Никитина
Воспр. - Москалева Мария Васильева, Козельская мещанка девица (г. Козельск, Калужская губ. )
Воспр. - Тютин Алексей Леонова, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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