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Москалева Аграфена Никитина

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Москалева Аграфена Никитина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
381-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.05.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
12.05.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Москалев Константин Никитич
Отец - Москалев Никита Васильев, Козельский мещанин (г. Козельск, Калужская губ. )
Мать - Москалева Аграфена Никитина
Воспр. - Москалева Мария Васильева, Козельская мещанка девица (г. Козельск, Калужская губ. )
Воспр. - Тютин Алексей Леонова, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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