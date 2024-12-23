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Маланьина Марья Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маланьина Марья Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
379-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.05.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
02.05.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Маланьин Николай Афанасиевич
Отец - Маланьин Афанасий Васильев, крестьянин
Мать - Маланьина Марья Павлова
Воспр. - Маланьина Параскева Владимирова, крестьянка
Воспр. - Мефодин Илья Михайлов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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