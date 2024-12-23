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Балаболкина Александра Степановна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Балаболкина Александра Степановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
372-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.04.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Лисовая, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.04.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Балаболкина Александра Степановна
Отец - Балаболкин Степан Яковлев, крестьянин
Мать - Балаболкина Анастасия Данилова
Воспр. - Лукерья Яковлева, крестьянка
Воспр. - Поляков Филипп Семенов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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