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Антошина Улиания Ульянова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Антошина Улиания Ульянова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
370-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
06.04.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Фомичева Анастасия Федотовна
Отец - Фомичев Федот Петров, крестьянин
Мать - Фомичева Александра Дионисиева
Воспр. - Антошина Улиания Ульянова, крестьянка
Воспр. - Еланов? Алексей Гаврилов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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