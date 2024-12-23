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Михеев Иоанн Иосифович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Михеев Иоанн Иосифович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
368-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.03.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
25.03.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Михеев Иоанн Иосифович
Отец - Михеев Иосиф Никифоров, крестьянин
Мать - Михеева Анна Кириллова
Воспр. - Мефодина Феодосья Никифорова, крестьянка
Воспр. - Филиппов Артемий Кириллов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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