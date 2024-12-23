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Трошина Екатерина Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трошина Екатерина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
366-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.03.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
25.03.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Трошина Мария Никитична
Отец - Трошин Никита Александров, крестьянин
Мать - Трошина Екатерина Иванова
Воспр. - Косарев Игнат Степанов, крестьянин
Воспр. - Шиварнова Матрона Тимофеева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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