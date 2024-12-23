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Маланьина Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маланьина Мария Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
365-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.03.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
21.03.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Маланьина Мария Ивановна
Отец - Маланьин Иван Степанов, крестьянин
Мать - Маланьина Параскева Владимирова
Воспр. - Абрамов Андрей Прокопиев, крестьянин
Воспр. - Воробьева Евдокия Карпова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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