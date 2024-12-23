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Тимофеева Александра Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тимофеева Александра Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
364-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанка г.Одоева
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
21.03.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Малеева Мария Васильевич
Отец - Малеев Василий Данилов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Малеева Анна Дмитриева
Воспр. - Илья Михайлов, мещанин г Белева (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Воспр. - Тимофеева Александра Васильева, мещанка г.Одоева (г. Одоев, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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