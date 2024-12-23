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Малеева Анна Дмитриева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Малеева Анна Дмитриева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
364-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.03.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
21.03.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Малеева Мария Васильевич
Отец - Малеев Василий Данилов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Малеева Анна Дмитриева
Воспр. - Илья Михайлов, мещанин г Белева (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Воспр. - Тимофеева Александра Васильева, мещанка г.Одоева (г. Одоев, Тульская губ. )
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