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Бургасова Домна Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бургасова Домна Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
362-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.03.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
17.03.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Бургасова Дария Даниловна
Отец - Бургасов Данила Степанов, крестьянин
Мать - Бургасова Домна Егорова
Воспр. - Петрухин Сергей Козьмин, крестьянин
Воспр. - Щепочкина Настасья Степанова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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