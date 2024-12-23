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Соколов Константин Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Соколов Константин Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
359-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.03.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
личный почетный гражданин
Дата крещения
10.03.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 жен
Урожд. - Соколов Александр Михайлович
Отец - Соколов Михаил Николаев, местный псаломщик
Мать - Соколова Анна Васильева
Воспр. - Евстигнеева Наталия Алексеева, крестьянка
Воспр. - Соколов Константин Николаев, личный почетный гражданин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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