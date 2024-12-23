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Медведева Евдокия Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Медведева Евдокия Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
357-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.02.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинская мещанка
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
01.03.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Иванов Андрей Петрович
Отец - Иванов Петр Петров, Калужский мещанин
Мать - Иванова Мария Андреева
Воспр. - Медведева Евдокия Алексеева, Лихвинская мещанка (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Шишков Александр Васильев, Калужский мещанин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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