Иванов Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Андрей Петрович

Иванов Андрей Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Иванов Андрей Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
357-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.02.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
01.03.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Иванов Андрей Петрович
Отец - Иванов Петр Петров, Калужский мещанин
Мать - Иванова Мария Андреева
Воспр. - Медведева Евдокия Алексеева, Лихвинская мещанка (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Шишков Александр Васильев, Калужский мещанин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.