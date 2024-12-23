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Королев Егор Иосифов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Королев Егор Иосифов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
351-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.02.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
02.02.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Королев Власий Егорович
Отец - Королев Егор Иосифов, крестьянин
Мать - Королева Евдокия Васильева
Воспр. - Полякова Параскева Тимофеева, крестьянка
Воспр. - Соколов Михаил Николаев, псаломщик
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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