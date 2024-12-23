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Щепочкин Феодор Петрович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щепочкин Феодор Петрович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
350-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.01.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.01.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Щепочкин Феодор Петрович
Отец - Щепочкин Петр Макаров, крестьянин
Мать - Щепочкина Анна Алексеева
Воспр. - Михаил Алексеев, крестьянин
Воспр. - Шумилина Елизавета Ипполитова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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