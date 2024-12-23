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Денисова Елизавета Димитриева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Денисова Елизавета Димитриева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
343-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.01.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Дата крещения
07.01.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Рытова Татиана Федоровна
Отец - Рытов Феодор Павлов, крестьянин-солдат
Мать - Рытова Евдокия Иванова
Воспр. - Денисова Елизавета Димитриева, крестьянская дочь
Воспр. - Рытов Василий Васильев, крестьянин-солдат
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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