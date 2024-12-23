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Рытова Евдокия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Рытова Евдокия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
343-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.01.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
07.01.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 жен
Урожд. - Рытова Татиана Федоровна
Отец - Рытов Феодор Павлов, крестьянин-солдат
Мать - Рытова Евдокия Иванова
Воспр. - Денисова Елизавета Димитриева, крестьянская дочь
Воспр. - Рытов Василий Васильев, крестьянин-солдат
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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