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Косова Евфросиния Емилианова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косова Евфросиния Емилианова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
334-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.12.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
20.12.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 муж
Урожд. - Московцев Феодор Фадеевич
Отец - Московцев Фаддей Федотов, крестьянин-солдат
Мать - Московцева Дарья Ефимова
Воспр. - Горюнов Митрофан Семенов, крестьянин-солдат
Воспр. - Косова Евфросиния Емилианова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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