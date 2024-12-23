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Федина Агрипина Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Федина Агрипина Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
332-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.12.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
16.12.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 муж
Урожд. - Федин Евфимий Петрович
Отец - Федин Петр Тимофеев, крестьянин
Мать - Федина Агрипина Андреева
Воспр. - Кастюнин Михаил Андреев, крестьянин
Воспр. - Серегина Наталья Михайлова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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