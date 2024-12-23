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Богданов Николай Алексиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Богданов Николай Алексиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
329-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.11.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
27.11.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Тимофеева Варвара Павловна
Отец - Тимофеев Павел Антонов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Тимофеева Александра Васильева
Воспр. - Богданов Николай Алексиев, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Богданова Феодосия Иванова
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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