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Тимофеев Павел Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тимофеев Павел Антонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
329-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.11.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Одоев
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
27.11.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Тимофеева Варвара Павловна
Отец - Тимофеев Павел Антонов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Тимофеева Александра Васильева
Воспр. - Богданов Николай Алексиев, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Богданова Феодосия Иванова
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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