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Антошина Ульяна Ульянова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Антошина Ульяна Ульянова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
310-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.09.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
29.09.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Антошин Сергий Андреевич
Отец - Антошин Адриан Яковлев, крестьянин
Мать - Антошина Ульяна Ульянова
Воспр. - Антошина Евдокия Егорова, крестьянка
Воспр. - Фомичев Феодот Петров, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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