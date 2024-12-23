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Бобкова Пелагия Дионисиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобкова Пелагия Дионисиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
307-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.09.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
21.09.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Бобков Харитон Васильевич
Отец - Бобков Василий Трифиллиев, крестьянин
Мать - Бобкова Пелагия Дионисиева
Воспр. - Бобкова Татиана Филиппова, крестьянка
Воспр. - Воронкин Сергей Феофиликтов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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