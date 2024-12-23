Гавриков Феодот Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриков Феодот Тимофеев

Гавриков Феодот Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гавриков Феодот Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
286-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.07.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат-крестьянин
Дата крещения
21.07.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 муж
Урожд. - Гавриков Феодот Федотович
Отец - Гавриков Феодот Тимофеев, солдат-крестьянин
Мать - Гаврикова Пелагия Семенова
Воспр. - Гавриков Тимофей Иванов, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.