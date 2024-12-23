Тетеркин Григорий Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТетеркин Григорий Пахомов

Тетеркин Григорий Пахомов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тетеркин Григорий Пахомов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
285-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.07.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
отставной солдат
Дата крещения
21.07.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Урлапова Анна Андреевна
Отец - Урлапов Андрей Дометиев, крестьянин
Мать - Урлапова Александра Антонова
Воспр. - Тетеркин Григорий Пахомов, отставной солдат
Воспр. - Тютина Екатерина Павлова, крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.