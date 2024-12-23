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Урлапов Андрей Дометиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Урлапов Андрей Дометиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
285-р
Роль персоны
Отец
Дата события
20.07.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
21.07.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 42 жен
Урожд. - Урлапова Анна Андреевна
Отец - Урлапов Андрей Дометиев, крестьянин
Мать - Урлапова Александра Антонова
Воспр. - Тетеркин Григорий Пахомов, отставной солдат
Воспр. - Тютина Екатерина Павлова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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