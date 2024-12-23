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Семкин Владимир Иванович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Семкин Владимир Иванович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
281-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.07.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
08.07.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Семкин Владимир Иванович
Отец - Семкин Иван Семенов, крестьянин
Мать - Семкина Феодосия Сергеева
Воспр. - Семкина Евдокия Ильина, крестьянка
Воспр. - Щепочкин Андрей Андреев, солдат-крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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