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Кузнецова Анна Никитина

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кузнецова Анна Никитина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
280-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.07.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь
Дата крещения
06.07.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 муж
Урожд. - Булкин Иоанн Иванович
Отец - Булкин Иван Егоров, крестьянин
Мать - Булкина Татиана Стефанова
Воспр. - Кузнецова Анна Никитина, крестьянская дочь
Воспр. - Пушкарев Иван Иванов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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