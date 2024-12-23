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Сапожникова Агрипина Тихонова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сапожникова Агрипина Тихонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
273-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.06.1900
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
14.06.1900
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Степаничева Агрипина Ивановна
Отец - Степаничев Иван Тихонов, крестьянин
Мать - Степаничева Надежда Григорьева
Воспр. - Сапожникова Агрипина Тихонова, крестьянка
Воспр. - Шебанин Егор Феодотов, запасной писарь Двинской запасной артилерии из мещан г.Таруса (г. Таруса, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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