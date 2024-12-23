Шебанин Егор Феодотов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Шебанин Егор Феодотов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 273-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 13.06.1900
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- запасной писарь Двинской запасной артилерии из мещан г.Таруса
- Нас. Пункт приписки
- г. Таруса, Калужская губ.
- Дата крещения
- 14.06.1900
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3313
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Степаничева Агрипина Ивановна
Отец - Степаничев Иван Тихонов, крестьянин
Мать - Степаничева Надежда Григорьева
Воспр. - Сапожникова Агрипина Тихонова, крестьянка
Воспр. - Шебанин Егор Феодотов, запасной писарь Двинской запасной артилерии из мещан г.Таруса (г. Таруса, Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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